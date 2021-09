Wer sich aber dennoch zum Bahnsteig aufmacht, wird feststellen: Einige Züge rollen doch. Aber wer steuert die denn, wenn die Lokführer doch streiken? Es sind die Lokführer, die nicht Mitglied der GDL sind.

Dazu muss man wissen: Für manche Berufe gibt es nicht nur eine Gewerkschaft, die sich dann in einem Unternehmen für die Rechte der Angestellten einsetzt. Bei der Deutschen Bahn macht das auch die EVG. Zum Streik aufgerufen hat aber nur die GDL. Außerdem gibt es auch noch viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die in gar keiner Gewerkschaft sind. Auch die meisten von ihnen arbeiten in den kommenden Tagen.