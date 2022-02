Etwa 5000 alte Spiele sind vor einiger Zeit dazu gekommen. Sie stammen aus dem 17. bis 20. Jahrhundert. Ein Mann hatte sie gesammelt und sie dann dem Spielarchiv geschenkt. "Ich weiß von keiner Sammlung aus diesem Zeitraum in Deutschland, die so gut erhalten und so umfassend ist", sagt Stefanie Kuschill vom Deutschen Spielearchiv.

Eine Ausstellung mit diesen Spielen ist schon geplant. Außerdem soll man sie sogar ausprobieren dürfen! Allerdings werden dafür Kopien angefertigt. Die alten Spiele wären zu empfindlich.