Sie fahren dann zu einem Großmarkt für Obst und Gemüse etwa in der Stadt Karlsruhe in Süddeutschland. Die Arbeit dort beginnt schon gegen 1 Uhr am frühen Morgen. Dann kommen die ersten Händler in die Hallen und schauen sich die Waren an.

Die Auswahl ist groß: Äpfel, Beeren aller Art, Mangos, Pfirsiche, Süßkartoffeln, Pilze, Salat und noch mehr. Alles liegt gestapelt in großen Kisten.

Vom Großmarkt kommt die Ware dann in die Läden oder auf einen Marktstand. Geht dort der Verkauf am Vormittag richtig los, beginnt für die Leute auf dem Großmarkt der Feierabend.