Am 15. Mai findet jedoch ein ungewöhnlicher Triathlon statt. Da treten Menschen und Hunde gemeinsam in Amelinghausen im Bundesland Niedersachsen an. Sie wollen gemeinsam 80 Meter Schwimmen, rund 3,5 Kilometer Radfahren und zuletzt mehr als 2 Kilometer laufen. Die Strecke geht um und durch den Lopausee.

Die Idee dazu hatte Verena Pierza. Sie und ihr Hund, aber auch andere Sportler und deren tierische Begleiter, trainieren derzeit für den Wettkampf. Dabei sind Mensch und Tier stets über eine Bauchleine miteinander verbunden. Bei diesem Triathlon wollen viele Leute dabei sein. Die Tickets dafür sind jetzt schon ausverkauft.