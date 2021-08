Eine von ihnen ist Lise Petersen. Sie ist 16 Jahre alt und damit die Jüngste im deutschen Team. Die Wettbewerbe werden in Japans Hauptstadt Tokio ausgetragen. An diesem Dienstag geht es los. Kurz vor ihrer Abreise hatte Lise Petersen sogar mit dem deutschen Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier gesprochen.

Bei den Paralympics kämpfen Menschen mit Behinderungen in verschiedenen Sportarten um Medaillen. Lise Petersen fehlt von Geburt an der linke Unterarm. Neben Speerwerfen hat die Leichtathletin auch in anderen Disziplinen schon Erfolge gefeiert: zum Beispiel im Weitsprung, Kugelstoßen und 100-Meter-Sprint.