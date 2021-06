Sie schimmern silbern und schwimmen in Schwärmen: Sardinen sind Fische, die es in verschiedenen Meeren gibt. Gerade kann man besonders viele Sardinen an der Küste von Südafrika sehen. Jedes Jahr zu dieser Zeit gibt es dort nämlich ein besonderes Spektakel. Es wird "Sardine Run" genannt. Das heißt übersetzt etwa Sardinenlauf.