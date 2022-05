Der Chef des Wetterdienstes in Indien sagte: Noch nie war ein April so heiß wie in diesem Jahr. Eigentlich sei der Mai der heißeste Monat des Jahres. Viele Menschen in Indien und Pakistan hoffen nun, dass es im Mai nun nicht noch wärmer wird.

Die Leute in den beiden asiatischen Ländern kennen zum Glück viele Möglichkeiten, um sich etwas abzukühlen. So hängen zum Beispiel in vielen Häusern große Ventilatoren an der Decke. Diese wirbeln die Luft herum, sodass sie sich angenehmer anfühlt. Auch tönen die Menschen dort manchmal ihre Fensterscheiben im Haus oder bauen nur kleine Fenster ein. So heizen sich die Häuser nicht so stark auf.