Für Wetter-Fachleute startet der Frühling am 1. März, also an diesem Dienstag. Denn sie teilen die vier Jahreszeiten in jeweils drei Monate auf, immer beginnend an einem Monatsanfang. Das hilft ihnen, Informationen über das Wetter und das Klima zu vergleichen.

Das Wetter und die Natur richten sich aber nicht nach diesem Datum. Es wird also zum Beispiel nicht von einem Tag auf den anderen frühlingshaft warm und alles blüht. Einige Leute sprechen deswegen lieber von einem anderen Frühlingsanfang: "Die Jahreszeit beginnt, wenn die Pflanzen sich entwickeln", erklärt der Experte Andreas Friedrich. Zum Vorfrühling gehören demnach die Blüten des Haselstrauchs und Märzenbecher.

Was man aber jetzt auf jeden Fall schon merkt: Die Tage werden täglich einige Minuten länger und schenken uns mehr Licht. Außerdem ist die Kraft der Sonne stärker zu spüren.