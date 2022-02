Das war wohl eine gute Idee: Am Mittwoch holten die beiden deutschen Langläuferinnen Katharina Hennig und Victoria Carl Gold! Der Sieg kam überraschend, schon lange hatten die deutschen Langläuferinnen nicht mehr bei Olympia gewonnen. Katharina Hennig freute sich: "Es ist unbeschreiblich."

Auch in der Disziplin Biathlon gab es Grund zur Freude. Der Sport geht etwa so: Skifahren, dann im Liegen schießen, nochmal fahren, im Stehen schießen. Auch da holten die Frauen eine Medaille, nämlich Bronze. Darüber freuten sich Vanessa Voigt, Vanessa Hinz, Franziska Preuß und Denise Herrmann sehr. Vanessa Voigt sagte: "Wir waren einfach nur noch am Schreien und Kreischen."