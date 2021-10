Als animierte Figuren in den "Eiskönigin"-Filmen kennt sie fast jeder: Elsa, Anna und ihre Freunde. Doch bald stehen die Figuren auch auf der Bühne! Am 8. November geht in Hamburg das Musical "Die Eiskönigin" los. Wir haben mit Celena Pieper und Sabrina Weckerlin gesprochen. Sie spielen im Musical Anna und Elsa.

Wie ist es, wenn man als Elsa magische Kräfte hat?

Sabrina Weckerlin: "Es ist der absolute Hammer, magische Fähigkeiten zu besitzen."

Welche Fähigkeit hättet ihr gerne im Alltag?

Celena Pieper: "Ich würde gerne fliegen können, mit einem Besen."

Sabrina Weckerlin: "Wenn man eine magische Kraft hätte, wäre es natürlich toll, wenn man ganz viel Gutes tun könnte. Wenn man die Welt ein bisschen besser machen könnte."

In den Geschichten geht es um die Liebe zwischen Schwestern. Habt ihr auch Geschwister?

Sabrina Weckerlin: "Ich habe tatsächlich zwei Schwestern. Und meine älteste Schwester hat das Down-Syndrom. Seit ich klein bin, ist es, als wäre sie meine kleine Schwester, weil unsere Beziehung durch ihre Behinderung natürlich anders ist. Das hat mich sehr geprägt in meinem Leben. Auch wie man umgeht mit anderen Menschen. Ich kann auch sehr viel in dieses Stück hineininterpretieren, weil ich es gewohnt bin, mich um Menschen zu kümmern."

Celena Pieper: "Ich habe eine jüngere Schwester. Unsere Beziehung ist leider sehr schwierig. Dennoch liebe ich meine Schwester und bin immer für sie da."

Es gibt ziemliche viele Produkte mit Bildern aus der Eiskönigin, zum Beispiel Zahnpasta-Tuben oder Bettwäsche. Habt ihr selbst so etwas auch zu Hause?

Celena Pieper: "Noch nicht. Aber ich kann mir vorstellen, dass wir viel geschenkt bekommen werden."

Sabrina Weckerlin: "Ich habe schon viele Sachen zu Hause und freue mich auf noch mehr."

Mögt ihr Schnee und Eis auch außerhalb des Musicals oder seid ihr eigentlich lieber in der Sonne?

Sabrina Weckerlin: "Ich komme aus dem Schwarzwald, wir haben sehr viel Schnee. Aber wenn ich Urlaub habe, findet man mich doch eher am Strand."

Celena Pieper: "Ich liebe Schnee. Und fahre auch immer noch gerne Schlitten. Aber ich mag auch den Sommer, wie Olaf."