Malala Yousafzai will, dass die mächtigen Staaten der Welt sich für das Recht auf Schule einsetzen. Foto: Markus Schreiber/AP/dpa

Malala Yousafzai hat sich schon als Kind für die Rechte von Frauen und Kindern eingesetzt. Heute ist sie 24 Jahre alt. Am Donnerstag forderte sie mächtige Länder auf, sich um die Mädchen in Afghanistan zu kümmern. Die Länder sollen sich dafür einsetzen, dass die Mädchen weiterhin zu Schule gehen können. "Wir müssen die Bildung von Mädchen unterstützen, denn es ist ihr Menschenrecht", sagte sie.

Malala Yousafzai hat selbst schlimme Erfahrungen mit den Taliban gemacht. Kämpfer der Gruppe schossen auf sie. Denn sie hatte sich in ihrer Heimat Pakistan dafür eingesetzt, dass Mädchen dort in bestimmten Regionen die Schule besuchen dürfen. Die damals 15 Jährige überlebte. Sie setzt sich weiter für die Rechte von Mädchen ein. Seit mehreren Jahren lebt sie nun schon in Großbritannien.