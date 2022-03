Zwischen den Löwen und anderen Verzierungen steht ein Text auf Hebräisch. Die Buchstaben in dieser uralten Sprache sehen anders aus als unsere. Sie verweisen darauf, was es mit dem großen Vorhang auf sich hat. Er war ein Geschenk an die Synagoge in der Stadt Würzburg. Synagoge heißen die Gotteshäuser in der Religion Judentum.

Ein Händler hatte den Vorhang vor 140 Jahren bezahlt, vermutlich aus Freude über die Geburt des zehnten Kindes. Der schöne Stoff hing dann vor einem Schrank, in dem kostbare Schriften der Synagoge aufbewahrt wurden. Jetzt wird der Vorhang im Land Israel in einer Ausstellung gezeigt.