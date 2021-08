Skaterin Lilly Stoephasius hat es unter die ersten zehn Sportlerinnen in ihrem Lauf geschafft. Foto: Marijan Murat/dpa

Zunächst hatte die 14-Jährige Pech: Sie war bei einem Trick gestürzt. "Ich habe mich direkt danach so geärgert", sagte Lilly Stoephasius nach dem Wettkampf. "Es war nicht unbedingt der Sturz, sondern da habe ich gemerkt, dass die Spiele für mich vorbei waren". Für das Finale oder gar eine Medaille muss bei den Skaterinnen und Skater schon alles klappen. Doch am Ende waren der deutschen Athletin noch einige schwierige Tricks geglückt.

In Japan wollte Lilly Stoephasius vor allem Erfahrungen sammeln. Bei den nächsten Olympischen Spielen will sie wieder dabei sein. Die finden 2024 in der französischen Hauptstadt Paris statt.