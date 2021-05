Bei den Olympischen Spielen treten in diesem Jahr zum ersten Mal Skateboarder an. Es werden Medaillen in zwei Disziplinen vergeben: Street und Park. In der Disziplin Park fahren die Skater in einer Art Becken mit kleinen Hügeln und Rampen. In der Disziplin Street zeigen sie ihre Tricks auf einer Strecke, die an eine Straße oder einen Platz erinnert, mit Bordsteinkanten und Treppen zum Beispiel.