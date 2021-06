Wer Lesen üben will, kann in Hessen jetzt Hilfe bekommen. Dabei verbinden sich Kinder und Erwachsene über eine App. Foto: Oliver Berg/dpa

Für Nachhilfe beim Lesen gibt es jetzt auch eine App. Damit bekommen Kinder und Jugendliche Hilfe, die sich gerade in Corona-Zeiten schwer getan haben mit Deutsch.

Über die Lese-App können sich Schulkinder mit Erwachsenen verbinden. Diese bieten in einem Video-Chat Übungsstunden an. So können die Kinder lesen üben. 25 Schulen machen dabei schon mit. Nach den Ferien sollen noch mehr dazukommen.