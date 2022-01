Früher lebten in China eine Menge Leoparden. Inzwischen wird ihre Zahl aber auf nur 500 geschätzt. Dabei ist das Land riesig.

Einige Zoos in Europa versuchen, die seltene Art zu züchten und so vor dem Aussterben zu schützen. Aus diesem Grund ist eine Leopardin Sunny nun in der Stadt Hamburg in den Zoo gezogen. Das Tier soll dort mit Männchen Bumi für Nachwuchs sorgen.