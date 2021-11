Wer lebt in Tausenden Metern Tiefe auf dem Meeresboden? Das wollen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler herausfinden. Am Freitag starteten sie mit dem Forschungsschiff Sonne aus Norddeutschland in Richtung Nordatlantik. Sie fahren in den nächsten Wochen von Grönland bis zu den Kanarischen Inseln.