So ein Vulkanausbruch ist ein eindrucksvolles Naturschauspiel. Am Donnerstagabend konnte man es auf der italienischen Insel Sizilien beobachten. Dort brach der Ätna aus. Das passiert häufig. Oft sorgt dann die Asche in den umliegenden Dörfern und Städten für Ärger.

Der Ätna ist der größte aktive Vulkan Europas. Seine Form und seine Höhe verändern sich immer wieder. Härtet Lava an den Kratern aus, dann wächst er. Manchmal bricht aber auch ein Stück von einem Krater ab, dann schrumpft der Vulkan an dieser Stelle. Vergangenes Jahr maß der Ätna an seinem höchsten Punkt 3357 Meter.