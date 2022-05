Trotzdem wird Daniel Günther auch in Zukunft eine andere Partei brauchen, die mitregiert. Nur so hat er eine Mehrheit. Dafür hat er jetzt die Wahl. Bislang regierten in Schleswig-Holstein die CDU, die Grünen und die FDP gemeinsam. Möglicherweise bleibt das so. Es würde aber auch für eine Mehrheit reichen, wenn die CDU nur mit einer anderen Partei ein Bündnis bilden würde. Das wird sich in Verhandlungen entscheiden.

Der Sieg der CDU interessiert auch viele Menschen in anderen Teilen Deutschlands. Denn am kommenden Sonntag stehen im nächsten Bundesland Wahlen an: in Nordrhein-Westfalen. Auch dort regiert ein CDU-Politiker, der sein Amt behalten möchte.