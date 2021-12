Diese Affen wärmen sich gerne am Feuer. Foto: --/kyodo/dpa

Veranstaltet wird das jährliche Lagerfeuer vom Affenpark "Japan Monkey Center". Und das kam so: Vor 62 Jahren gab es in der Region des Affenparks einen Taifun. Der Wirbelsturm hatte damals viele Bäume umstürzen lassen und Treibholz in der Region verteilt. Die Parkmitarbeiter machten daraus ein Lagerfeuer, um sich aufzuwärmen.

Das fanden einige neugierige Affen auch toll. Mittlerweile hat keiner der Affen mehr Angst vor dem Feuer. Jedes Jahr können Besucher des Affenparks die Tiere bis Ende Januar dabei beobachten, wie sie sich am Lagerfeuer aufwärmen.