Trotzdem interessieren sich viele Länder für die Arktis. Das liegt unter anderem daran, dass unter dem Eis Bodenschätze liegen: Öl und Gas etwa. Das sind wertvolle Stoffe, mit denen man zum Beispiel heizen oder Motoren betreiben kann.

Bisher kam man an diese Schätze wegen der dicken Eisschichten nicht gut heran. Doch das Klima auf der Erde verändert sich. Es wird wärmer. Fachleute sagen, dass bald Teile der Arktis eisfrei sein könnten. Dann könnte man an die Bodenschätze kommen.

Mehrere Länder rund um den Nordpol wollen einen Anteil an den wertvollen Stoffen haben. Darüber beraten sie regelmäßig im Arktischen Rat. Am Donnerstag kamen Politikerinnen und Politiker der Länder in der Stadt Reykjavik im Land Island zusammen. Sie wollten auch darüber reden, wie man die Umwelt in der Region schützen kann.