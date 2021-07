Wusstest du, dass es sich küssende Fische gibt? Die Art heißt sogar so: Küssender Gurami. Ihre Heimat haben diese Fische mit dicken Lippen in tropischen Gewässern in Südostasien. Einige Leute halten Küssende Guramis auch in Aquarien, andere essen diese Fische. Sie werden etwa 20 bis 30 Zentimeter groß.