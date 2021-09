Es ist eine Entdeckung, die viele Fachleute begeistert: Im Land Kambodscha in Asien wurden acht Krokodil-Kinder gefunden. Sie gehören zu der vom Aussterben bedrohten Art der Siam-Krokodile. Die Tiere sind also ziemlich selten und dass in freier Wildbahn Nachwuchs gefunden wurde, ist etwas sehr Besonderes.