Sie sind rot, etwa so groß wie ein Handteller und haben zwei Scheren mit kleinen Dornen. Die Tiere heißen Rote Amerikanische Sumpfkrebse. Ihre Heimat ist eigentlich im Süden der Vereinigten Staaten und in Nordmexiko. Doch seit mehreren Jahren leben sie auch in Deutschland, zum Beispiel in Gewässern der Stadt Berlin.