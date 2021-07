Gorillas sind die größten Menschenaffen. Sie sind uns Menschen ähnlich. Wie ein Menschenkind lernt Tilla erst das Krabbeln. Bald soll sie auch zum ersten Mal das Essen probieren, das auch ihre Eltern bekommen.

Gorillas ernähren sich hauptsächlich vegetarisch, also vor allem von Pflanzen. Die Jungtiere werden oft mehrere Jahre von der Mutter gesäugt. So lange werden Menschen-Babys in der Regel nicht gestillt.