Er reckt sich nach oben und zeigt seinen schicken Hut. Beim Schirmpilz kann der so richtig breit werden: bis zu 30 Zentimeter, also wie ein langes Lineal! Unter dem Schirmpilz entsteht dann ein recht großer Schatten. Das erklärt, warum der Pilz auch Parasol genannt wird, also Sonnenschirm.