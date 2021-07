Aus Lavendel-Öl werden auch Seifen und Kosmetik hergestellt. Außerdem benutzen manche Leute Lavendel, um Kleidermotten fernzuhalten. Denn die mögen den Geruch nicht.

Eigentlich wächst Lavendel eher im Süden Europas, weil die Sträucher Trockenheit mögen. Aber auch ein Verein in Bayern pflanzt Lavendel an. Gerade läuft die Ernte. Ein Landwirt aus dem Verein erklärt, dass Lavendel auch hier wächst. Zum einen, weil es in den vergangenen Jahren sehr trocken war. Zum anderen, weil Lavendel wenig Nährstoffe braucht. Er gedeiht auf Böden, auf denen viele andere Pflanzen nicht mehr wachsen.