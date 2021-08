Benutzt hat das Wort Heinz-Peter Meidinger. Er ist Chef einer Organisation von Lehrern und Lehrerinnen. Deshalb hat er sich schon häufig zum Thema Corona und Schulen geäußert.

In einer Zeitung warnte er nun: Es dürfe in den Schulen keine Durchseuchung mit dem Coronavirus geben, also dass sich im neuen Schuljahr sehr viele Kinder anstecken. Zwar werden Kinder nur sehr selten schwer krank, aber einige wenige doch.

Deshalb sollten die Schutzmaßnahmen in den Schulen jetzt auf keinen Fall weniger werden, meinte Heinz-Peter Meidinger. Den Reportern sagte auch noch, dass er sich ziemlich über die Politik ärgert. Zum Beispiel sei immer noch nicht klar, welche Corona-Regeln im neuen Schuljahr gelten.