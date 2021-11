Von Freunden oder Familie weiß man oft ganz gut, was die so meinen. Finden die zum Beispiel die Regierung gut oder eine Organisation wie Fridays for Future? Aber wie findet man heraus, welche Meinungen eine ganze Gruppe hat? Das versuchen Fachleute zum Beispiel mit Umfragen: Sie stellen dann einer großen Anzahl Leute dieselben Fragen und zählen dann die Antworten aus.