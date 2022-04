Täglich gibt es neue schreckliche Bilder aus dem Land Ukraine. Wegen des Kriegs sterben dort Menschen und noch viel mehr sind auf der Flucht. Das macht die Menschen weltweit traurig. Mit verschiedenen Aktionen versuchen sie zu helfen, und die Hilfsbereitschaft ist sehr groß.

In den sozialen Medien laut sein

Bekannte Menschen können viel Aufmerksamkeit schaffen. So wollen große Stars wie Billie Eilish, Katy Perry, Miley Cyrus und noch viele mehr bei einer Aktion am Freitag mitmachen. Sie wollen an dem Tag eigene Videos und Nachrichten im Internet teilen, in denen es um die Hilfe für die Ukraine geht. Dadurch sollen die Menschen sowie Firmen oder Regierungen ermuntert werden, Geld zu spenden. Am Samstag treffen sich auch Politikerinnen und Politiker in der Stadt Warschau im Land Polen, um über Hilfen für die Ukraine zu sprechen.

Es muss nicht immer groß sein

Nicht immer können Menschen so große Aktionen planen. Trotzdem haben viele Leute Dinge unternommen, um die Ukraine zu unterstützen. Zum Beispiel hat eine Bäckerei in der Stadt Kiel Berliner verkauft, die Zuckerguss in den Farben der ukrainischen Flagge haben. Die Einnahmen sollen der Ukraine helfen. Auch mit einem Spendenlauf kann man Geld für die Ukraine einsammeln. Das haben Läuferinnen und Läufer auf der Insel Helgoland getan. Ein Teil der Strecke war eine Treppe mit rund 180 Stufen. Für jede gelaufene Runde haben die Sportler Geld von Sponsoren bekommen. Bisher sind über 18 500 Euro zusammengekommen!

Hier die Flüchtlinge unterstützen

Hunderttausende Menschen aus der Ukraine sind schon in Deutschland angekommen. Hier brauchen sie ziemlich viele Dinge neu, weil sie fast alles in der Ukraine lassen mussten. Das Wichtigste ist erst einmal: eine Wohnung. Viele Menschen in Deutschland haben Wohnungen oder Zimmer bei sich angeboten. Andere Leute wiederum helfen bei der Einrichtung. Im Bundesland Sachsen etwa sammeln Organisationen Spenden. Denn es gibt dort zwar mehrere tausend freie Wohnungen, nur leider sind sie noch ohne Möbel. Die sollen von den Spenden bezahlt werden. Das zeigt: Jede Art von Hilfe zählt.