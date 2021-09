Auch an manchen Schulen können sich Menschen in der Aktionswoche impfen lassen. Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa

In dieser Woche gibt es deshalb an vielen Orten besondere Aktionen zum Thema Impfen. Der Gedanke dahinter: Wenn die Menschen nicht zur Impfung kommen, kommt die Impfung eben zu ihnen. Angebote gibt es etwa in Einkaufszentren, in der Straßenbahn oder an Moscheen. Dort können sich die Leute ganz einfach ohne Termin impfen lassen.

Am Ende der Woche ist das Impfen natürlich nicht einfach vorbei. Auch danach sollen sich die Menschen weiterhin an solchen Stationen impfen lassen können. Durch die Impfung schützen sich Menschen gegen das Coronavirus. Insgesamt haben etwa zwei Drittel der Menschen in Deutschland mindestens eine Spritze erhalten. Für Kinder unter zwölf Jahren gibt es bislang noch keinen Corona-Impfstoff.