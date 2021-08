"Einmal pullum bitte!" Wer an diesem Imbiss etwas zu essen kaufen wollte, musste wohl Latein sprechen. Denn die Bude stand in der antiken Stadt Pompeji, die zum Römischen Reich gehörte. Ein Vulkan verschüttete sie vor etwa 2000 Jahren. Noch immer werden in Pompeji im heutigen Land Italien aber Funde gemacht.