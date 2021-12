Für Rennfahrer Max Verstappen läuft es in der Formel 1 gerade richtig gut. Der Mann aus den Niederlanden hat mehr Punkte als alle anderen Fahrer gesammelt. Er hat also gute Chancen auf den Titel des Weltmeisters. Zwei Rennen sind in dieser Saison noch zu fahren: diesen Sonntag im Land Saudi-Arabien und eine Woche später in den Vereinigten Arabischen Emiraten.