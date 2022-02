"Wir haben keine Ahnung, wie er sich fahren lässt", sagte Lewis Hamilton über den Silberpfeil. So wird sein Auto auch genannt. "Es fühlt sich ein bisschen an, wie in meinem ersten Jahr." Dabei ist der Mann aus dem Land Großbritannien absolut kein Anfänger. Er hat bereits mehrere Weltmeister-Titel gewonnen.

Seinen achten Fahrertitel hatte Lewis Hamilton vergangenes Jahr jedoch verpasst. Der Niederländer Max Verstappen wurde Weltmeister. Mit seinem neuen Rennwagen will Lewis Hamilton ihm nun pfeilschnell davon fahren. In etwa einem Monat startet die Formel 1 wieder.