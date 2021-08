So ein Hund ist zum Beispiel der Australian Shepherd Toni. Seine Besitzerin Corinna Speicher gehört zum Verein Schnüffelhelden in den Bundesländern Saarland und Rheinland-Pfalz. Mit Hilfe der Schnüffelhelden konnte auch der Pudel wiedergefunden werden.

Um so etwas zu schaffen, müssen die Spürhunde regelmäßig trainiert werden. Dafür schnüffeln sie am Geruch von anderen Hunden, der etwa an einem Tuch haftet. Das Tier, zu dem der Geruch gehört, versteckt sich mit seiner Besitzerin oder seinem Besitzer irgendwo. Der Spürhund kann dann die Spur des Tieres verfolgen.

Doch warum laufen manche Hunde weg? Das kann zum Beispiel daran liegen, dass die Tiere sich vorher erschreckt haben, etwa, weil es einen lauten Knall gab.