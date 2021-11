"Wenn du morgens rausfährst und die Sonne aufgeht und das Leben erwacht - das ist ein ziemlich geiles Gefühl", erzählte der Musiker jetzt Reportern. Er kommt aus Rostock. Die Stadt liegt an der Ostsee, also am Wasser. Das ist ein prima Ort zum Angeln. Trotzdem fährt Marteria mit seiner Angel auch mal richtig weit weg. Er war zum Beispiel schon in Südamerika angeln. Reisen ist ein weiteres Hobby des Musikers.