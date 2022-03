Die Antwort lautet: Kommt darauf an. Und zwar darauf, wen man fragt. Für Wetter-Fachleute hat der Frühling wie jedes Jahr am 1. März begonnen. Für Sternenkundler beginnt der Frühling an diesem Sonntag. Dann herrscht Tag-und-Nacht-Gleiche, Tag und Nacht sind also genau gleich lang. Nach diesem Tag haben wir mehr Helligkeit als Dunkelheit.

Für viele Menschen beginnt der Frühling, wenn es überall blüht und die Sonne warm auf die Haut scheint. Das ist dieses Wochenende überall in Deutschland so! Fachleute sagen vor allem für Sonntag jede Menge Sonnenschein voraus. Mit 10 bis 15 Grad am Mittag soll es auch mild sein. Es sieht so aus, als könnten wir Mütze und Handschuhe nun langsam wegräumen.