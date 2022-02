Schnee, Eis, Regen und Sturm: In den Vereinigten Staaten von Amerika führt das Winterwetter gerade an vielen Orten zu Problemen. Für mehrere Hunderttausend Menschen fiel zum Beispiel der Strom aus, weil die Leitungen beschädigt wurden. Auch eine Menge Flüge mussten am Donnerstag und Freitag wegen des Wetters gestrichen werden.