Zauberstäbe, weite Roben und viel Magie. Woran erinnert dich das? Genau, es geht um Harry Potter und die Zauberschule Hogwarts. Die Bücher der Autorin Joanne K. Rowling darüber sind berühmt. Am Sonntag startet in der Stadt Hamburg das Theaterstück "Harry Potter und das verwunschene Kind". In der Geschichte sind Harry Potter, Hermine Granger, Ron Weasley und Draco Malfoy erwachsen und haben selbst Kinder.