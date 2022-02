Der kleine Koala kuschelt mit Mama. Foto: Ian Turner/Longleat Safari and Wildlife Park via AAP/dpa

Deshalb dauert es noch einige Monate, bis so ein Jungtier gesehen wird. Solange leben kleine Koalas gut geschützt im Beutel der Mutter und wachsen heran.

Bei den Koalas in einem Zoo in Großbritannien hat sich jetzt ein Koala-Baby blicken lassen. Das Junge bleibt vorerst noch sehr nah an seiner Mutter. Erst lässt es sich im Beutel und später dann auf dem Rücken herumtragen. Ungefähr mit elf Monaten sind Koalas selbstständig. Trotzdem halten sie sich noch einige Zeit in der Nähe der Mutter auf. Erwachsene Tiere gelten dann eher als Einzelgänger.