Sara Graf aus Norddeutschland meint: In einer solch schlimmen Zeit tut eine Pause gut. Deshalb hat sie mit den Besitzern von Ferienwohnungen in ihrer Region an der Nordsee gesprochen. Sie überzeugte sie, die Wohnungen eine Zeit lang umsonst für einen Urlaub zu vermieten. So können die Menschen aus den Flutgebieten sich dort etwas erholen. Mittlerweile wollen so viele Leute ihre Ferienwohnung anbieten, dass bisher insgesamt etwa 70 Wochen Urlaub zusammenkamen.

Ähnliche Aktionen gab es auch an anderen Orten Deutschlands.