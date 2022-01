Wusstest du, dass unsere Nase geschätzt etwa 100 000 verschiedene Gerüche wahrnehmen kann? Das reicht Forschenden aber nicht! Deshalb arbeiten sie an elektronischen Nasen, so wie Christof Wöll aus der Stadt Karlsruhe. Seine Technik nimmt verschiedene Duftstoffe wahr. Getestet hat er sie an Minze-Arten.