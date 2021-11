Aktuelle Zahlen zeigen nun: Mehr als eine Million Kinder besuchen bei uns eine Privatschule. Dabei stieg vor allem die Zahl der Kinder, die auf private Grundschulen gehen. Ihre Eltern möchten zum Beispiel, dass die Kinder sich mehr aussuchen können, was sie lernen wollen. Das bieten einige Privatschulen an. Zudem werden Kinder an privaten Grundschulen oft bis nachmittags betreut, meint ein Experte. So können die Eltern länger arbeiten.

Allerdings finden nicht alle Leute Privatschulen gut. Sie sagen: Nicht jeder kann sich eine solche Schule leisten. Das mache es ungerecht.