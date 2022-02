Die Fußball-Europameisterschaft der Frauen startet zwar erst im Juli. Doch Spielerin Jule Brand und die anderen Teammitglieder stecken längst in den Vorbereitungen. Dazu gehört auch das Vier-Nationen-Turnier in England ab Donnerstag. Die 19-jährige Stürmerin ist schon gespannt. Sie erzählt im Interview außerdem, wie sie trainiert, was sie verbessern will und wer ihr größter Fan ist.

Warum ist das Turnier in England für dich so spannend?

Jule Brand: "Wir hatten jetzt viele Quali-Spiele, wo wir einfach gewinnen mussten. Jetzt haben wir ein anderes Aufeinandertreffen: mit großen Mannschaften. Deshalb bin ich auch sehr gespannt. Da sieht man dann, wie weit wir als Mannschaft sind. Da bekommt man genau mit, was noch fehlt."

Wie sieht der Alltag einer Profi-Fußballerin aus?

Jule Brand: "Im Moment habe ich nur Fußball. Ich will aber auf jeden Fall studieren, ich muss noch überlegen, was es genau wird. Der Fußball nimmt schon viel Zeit in Anspruch. Wir haben viermal die Woche Mannschaftstraining, dann haben wir noch zweimal Krafttraining davor und Schnelligkeitstraining. Einen Tag die Woche haben wir frei, dienstags meistens, wenn wir sonntags spielen.

Was kannst du besonders gut und was kannst du noch verbessern?

Jule Brand: "Was ich auf jeden Fall verbessern kann, ist der Torschuss. Auch die Basics, Pässe spielen. Den ersten Kontakt kann man immer noch perfektionieren. Mein Kopfball ist nicht so gut, auf jeden Fall noch sehr viel Luft nach oben. Ein bisschen flexibler werden, damit sich der Gegner nicht darauf einstellen kann, ob ich in die Mitte gehe oder nach außen."

Was macht im Training nicht so viel Spaß?

Jule Brand: "Taktik. Klar, das ist auch sehr wichtig. Aber einfach zocken, das ist geil im Fußball."

Wie hast du mit dem Fußball angefangen, durch deinen Bruder Felix? Der ist ja auch Fußballer.

Jule Brand: "In der F-Jugend haben wir zusammengespielt. Er hat im Garten gekickt, dann habe ich auch mitgekickt, dadurch bin ich auch in den Verein gekommen."

Im Juli startet die Frauen-EM in England. Wo siehst du dich da?

Jule Brand: "Da hoffe ich natürlich, dass ich dabei bin. Das wäre dann mein erstes großes Turnier. Das wird schon sehr, sehr cool. In England sind die Spiele eh immer sehr gut besucht, es wird schon sehr gute Stimmung sein."

Wer ist dein größter Fan?

Jule Brand: "Ich würde sagen: meine Großeltern. Mein Opa Ludwig. Der hat mich immer ins Training gefahren, als ich noch keinen Führerschein hatte. Oder meine kleine Schwester (Anne, 16 Jahre alt), die unterstützt mich auch immer sehr gut."