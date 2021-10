Seit Donnerstag sieht der Dom auf den Fotos etwas anders aus. An dem Tag wurde mit Hilfe eines Krans ein Gerüst abgebaut. Nun ist der Dom endlich wieder ohne Baugerüst zu sehen. Das ist das erste Mal seit zehn Jahren.

In den kommenden Tagen werden also sicherlich nicht nur Besucherinnen und Besucher der Stadt ein Foto des Kölner Doms machen, sondern auch viele Einheimische. Zu lange warten sollten sie nicht: In zwei Jahren könnte das nächste Gerüst kommen. Schließlich muss immer mal was repariert werden an dem Gebäude.