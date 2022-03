In der Stadt Bremen wurde deshalb ein spezieller Forschungsturm gebaut, der ein wenig an einen Aufzug erinnert. In ihm sollen Experimente in der Schwerelosigkeit möglich sein, ähnlich wie im All. Der Turm gehört zur Universität der Stadt. Aber auch andere Universitäten wollen ihn nutzen.

Bald soll dort zum Beispiel ein Experiment gestartet werden, bei dem Einschläge auf der Oberfläche von Asteroiden untersucht werden. Asteroiden sind Gesteinsbrocken, die durch den Weltraum rasen. Zuvor wäre dieses Experiment nur im Weltraum möglich gewesen.