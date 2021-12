Ziemlich klar ist aber, dass es im Norden von Deutschland kälter sein wird als etwa in der Mitte und im Süden. Damit steigen dort die Chancen auf weiße Weihnachten. Besonders in der Region Vorpommern im Nordosten und in Teilen Brandenburgs ist Schnee an Heiligabend schon recht sicher.

"In der Mitte und im Süden fällt das Weihnachtsfest jedoch eher grün-grau aus", sagte der Experte. Mit Temperaturen bis zu zehn Grad Celsius ist es sogar einigermaßen mild.