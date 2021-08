Vielleicht hast du auch selbst schon mal Kletten an deiner Kleidung oder deinen Schuhen gefunden, wenn du draußen unterwegs warst. Das geschieht, weil die kugelförmigen Blütenköpfe der Pflanzen voller winziger Häkchen sind. Wenn Tiere an ihnen entlangstreifen, bleiben die Kugeln damit an ihrem Fell hängen. So werden die Samen in der Gegend verteilt.

Wir Menschen haben uns den Trick mit den Häkchen von den Pflanzen abgeguckt. Der Klettverschluss funktioniert auf die gleiche Art und Weise. Die Biene auf dem Foto stört sich an den Häkchen übrigens nicht. Für die Insekten sind Kletten mit ihrem Nektar eine leckere Nahrungsquelle.