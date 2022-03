In diesem Jahr wurde das Fest der Farben vor allem am Freitag gefeiert. Die meisten Leute in Indien haben dann frei. Einige freuen sich schon wochenlang auf das Fest. Andere trauen sich an dem Tag nicht aus dem Haus, weil die Farbe aus Kleidung meist nicht mehr rausgeht und oft auch tagelang in den Haaren bleibt.

Ähnlich wie das bei uns mit Ostern ist, verschiebt sich auch Holi jedes Jahr ein bisschen. Das Datum ist aber immer im Februar oder März. Die Menschen in Indien feiern mit Holi das Ende des Winters und den Beginn des Frühlings.