Jede Menge Technik steckt dafür in der Bahn. Zum ersten Mal fuhr sie am Montag auf einer extra dafür ausgerüsteten Strecke in der Stadt Hamburg. Die Bahn will mit solchen Zügen gleich mehrere Ziele erreichen. Das automatische Fahren soll zum Beispiel weniger Energie verbrauchen. Außerdem könnten so mehr Züge fahren, sagen die Verantwortlichen. Die Bahn käme also häufiger.

In der Stadt Nürnberg ist eine fahrerlose U-Bahn schon länger unterwegs. In Hamburg gibt es außer der neuen Bahn gerade noch viele andere Dinge rund um das Thema Verkehr zu sehen. Es geht zum Beispiel um Autos, die alleine im Parkhaus einparken. Grund für das Ganze ist eine Messe, die sich mit dem Verkehr und dem Transport von Waren in der Zukunft beschäftigt.